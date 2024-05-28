المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف "ام الرشراش المحتلة" بـ3 مسيّرات

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، أهدافًا عسكرية إسرائيلية في مدينة "إيلات" (أم الرشراش بفلسطين المحتلة)، مساء الاثنين، بثلاث طائرات مسيّرة.

وقالت المقاومة الإسلامية إن الاستهداف جاء "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزّة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأوضحت المقاومة، أن مقاتليها استهدفوا "أهدافا عسكريةً في إيلات "أم الرشراش" بأراضينا المحتلة اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة". مؤكدة استمراراها في "دك معاقل الأعداء".

وقالت بلدية إيلات إن سلاح الجو الإسرائيلي حلّق في أجواء المدينة بحثا عن مسيرات أخرى، فيما دوّت صافرات الإنذار في المدينة.