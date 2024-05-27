"طوفان الأقصى" في اليوم الـ235.. الاحتلال يُواصل حربه التدميرية وجرائم الإبادة في قطاع غزة

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 235 على التوالي، حربها التدميرية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي وجوي مكثف على الأحياء والمربعات السكنية المأهولة بالمدنيين.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية مجزرة مروعة باستهداف خيام النازحين قرب بركسات الوكالة غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدًا وعشرات المصابين من المدنيين.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات غرب رفح، استهدفت عدة مواقع؛ منها مركز للشرطة وسط رفح، وعدة منازل في مخيم يبنا، بالإضافة لمخيم النازحين قرب بركسات الوكالة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف جدًّا وسط رفح.

وبيّنت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قد ارتفعت إلى 36 ألفًا و50 شهيدًا، بالإضافة لـ 81 ألفًا و26 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ235: