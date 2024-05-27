القسام توجه رسالة مصوّرة للواء401 في جيش الاحتلال

وطن: وجهّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، رسالة مصوّرة للواء401 في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت كتائب القسام مقطعًا مصورا، عرضت فيه صورًا لقادة من لواء 401 في جيش الاحتلال وألوية أخرى بأسمائهم وصورهم، وعلّقت عليه بالقول: "جنود لواء أعقاب الفولاذ 401 المجرمين.. علامات أحذية جنود القسام لا تزال بارزة في وجوهكم".

وأظهرت المشاهد التي عرضتها كتائب القسام مشهدًا لناقلة جند لجيش الاحتلال على الحدود الفلسطينية المصرية في رفح، تحمل علمي الاحتلال لواء 401.

وأوردت القسام في المشاهد صورة قائد عمليات اللواء 401، سبيستيان أيون، وقادة آخرين من جيش الاحتلال، موضحة أنهم قُتلوا في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.