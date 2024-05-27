القوات المسلحة اليمنية تستهدف 3 سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينةَ "LAREGO DESERT " الأميركية في المحيط الهندي، وسفينة "MSC MECHELA" التابعة للاحتلال في المحيط الهندي أيضاً.

كما استهدفت سفينة "MINERVA LISA" في البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخولِ إلى موانئ فلسطين المحتلة.

كذلك، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف سلاح الجوِّ المسير، بعمليتين نوعيتين، مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر "وقد حققتِ العمليات أهدافها بنجاح".



وفي السياق، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال في صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، أمس الأحد، أنّ الشعب الفلسطيني أثبت بطولةً وكفاءةً وعظمةً، "لا يمكن أن يصل إليها أي شعب في العالم"، مشيداً بالشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في صنعاء أنّ على الفلسطينيين أن "يثقوا بأنّ جبهة الإسناد في اليمن ستظلّ معهم وإلى جانبهم حتى الرمق الأخير".

وفي هذا السياق، أشار بن حبتور، إلى أنّ الصواريخ اليمنية وصلت إلى البحر الأبيض المتوسط، متوعّداً بـ"الوصول إلى جيش الاحتلال حيث تطاله أيدينا وصواريخنا وقدرتنا النارية، إسناداً للشعب الفلسطيني".