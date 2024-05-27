مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تنكّل بالمواطنين في القدس

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن 58 مستوطنا دخلوا على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

من جانب آخر، نكلت قوات الاحتلال بالمواطنين في البلدة القديمة من القدس المحتلة وفي محيطها، بعد أن أغلقت أبواب البلدة، إثر حادثة طعن وصفتها بـ"الجنائية" أسفرت عن إصابة اثنين من شرطة الاحتلال عند مدخل باب الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدخل بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، وأغلقت حاجز جبع العسكري شمال شرق المدينة عدة ساعات، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة.