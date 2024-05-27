مفوض حقوق الإنسان الأممي: الصور القادمة من مخيم النازحين برفح مروّعة ويجب محاسبة المسؤولين

وطن: أعرب مفوض حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك، عن شعوره بـ"الهلع"، اليوم الاثنين حيال الضربة الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة 45 شخصا في مخيم للنازحين في رفح، مطالبا بـ"محاسبة" المسؤولين.

وقال تورك في بيان إن "الصور القادمة من المخيم مروّعة وتشير إلى عدم وجود تغير على ما يبدو في أساليب ووسائل الحرب التي تستخدمها إسرائيل، والتي أدت حتى الآن إلى سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين".