"الاتحاد الإفريقي": الضربات الإسرائيلية على رفح تنم عن "استخفاف" بقرار "العدل الدولية"

وطن: أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الاثنين، الغارات الجوية الإسرائيلية المروعة على مخيم للنازحين في رفح، وقال إن "إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي مع الإفلات التام من العقاب، وفي تحدٍ لحكم محكمة العدل الدولية".

وأضاف موسى فقي محمد في بيان، أن قرار محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الذي أمر "إسرائيل" في 24 أيار/مايو بوقف هجومها العسكري على الفور في رفح، "يجب تطبيقه بشكل عاجل إذا أُريدَ للنظام العالمي أن يسود".

وأمرت محكمة العدل الدولية الجمعة "إسرائيل" بوقف هجومها العسكري في رفح، كما أمرتها بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق".