استطلاع هيئة البث العبرية: 70% من "الإسرائيليين" يرغبون في إزاحة نتنياهو

وطن: أظهر استطلاع أجرته هيئة البث العبرية أن "70% من "الإسرائيليين" يرغبون في إزاحة رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والتعجيل بإجراء انتخابات".

وفي السياق ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية أنّ "إسرائيل" التي تتعرض لضغطٍ متزايد من قبل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى لـ"قيادة مسؤولة ورصينة لا يرغب رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، في توفيرها ولا يستطيع ذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إجراءات المحاكم تُعتبر ضربة لـ"إسرائيل"، مؤكدةً أنّ الضغط الدولي بشأن الكارثة الإنسانية في غزة يسلط الضوء على مدى "صعوبة دعم نتنياهو واليمين الذي يعتمد عليه في الحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم، حتى بالنسبة للحلفاء".



كما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، أنّ المعنويات في "إسرائيل" تتراجع مع انهيار محادثات إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة في غزة، مشيرةً إلى وجود المزيد من الاعتقاد باستحالة تحقيق النصر الكامل على "حماس"، مسلّطةً الضوء على الانقسامات الحادة في المجتمع.