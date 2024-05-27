وقفة احتجاجية بأم الفحم منددة بالحرب ومجازر الاحتلال في رفح

وطن: شارك العشرات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة اليوم، الإثنين، في وقفة احتجاجية على مدخل المدينة، تنديدا بحرب الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة والمجزرة الأخيرة في رفح التي أسفرت عن استشهاد العشرات نتيجة قصف استهدف خيام نازحين.



ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بوقف الحرب وأخرى تندد بمجزرة الاحتلال في رفح الليلة الماضية، وكتب على بعض منها "أوقفوا العدوان الهمجي"، "أوقفوا المذابح الإسرائيلية ضد أهلنا في رفح"، "أوقفوا القتل والدمار والإبادة الجماعية".



وجاءت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم، وذلك ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي تقوم بها رفضا لحرب الاحتلال وللمطالبة بوقفها بشكل فوري.

وبالتزامن، نظمت العديد من الوقفات المنددة بالحرب على غزة في عدة بلدات بالمجتمع العربي بينها كفر قاسم وجلجولية ويافا، كما ستنظم مساء اليوم مظاهرة في ساحة الأسير بمدينة حيفا وأخرى بـ"تل أبيب" رفضا لحرب الاحتلال المتواصلة.