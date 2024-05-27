الإغاثة الزراعية تنهي توزيع 900 طرد غذائي في مواصي خانيونس

وطن: أنهت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) توزيع 450 طر غذائي جاف و 450 طرد خضار طازجة للأسر النازحي في مواصي خانيونس ، حيث استفاد من النشاط 2925 نازح وذلك من خلال مشروع " توزيع الغذاء و المواد غير الغذائية و دعم شراء الملابس الشتوية للأشخاص النازحين في قطاع غزة " .

وتم تنفيذ النشاط بالتعاون مع مؤسسة بارسيك ( PARCIC) وتمويل من مؤسسة Japan platform ، ويشار الى أن الإغاثة الزراعية ومؤسسة بارسيك عملتا سابقا على توزيع طرود عذائية وملابس شتوية في محافظات خانيونس ودير البلح ورفح وذلك استجابة للحاجات الإنسانية الطارئة في ظل الحرب على قطاع غزة ونقص المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر .