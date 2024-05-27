الإعلام العبري: انقطاع الكهرباء في "ميرون" بعد رشقةٍ صاروخية جنونية من لبنان

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم الطلب من سكان مستوطنة "ميرون البقاء في الأماكن المحصنة حتى إشعار آخر".

وجاء هذا الإعلان، بعد "الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان"، بحسب الإعلام العبري، والتي "تضمنت إطلاق أكثر من 50 صاروخاً على الشمال"، وهو ما أدّى إلى "انقطاع التيار الكهربائي في مستوطنة ميرون".

كما نقلت وسائل الإعلام العبرية، خبر اندلاع حريق ضخم في مستوطنة "كريات شمونة"، بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، إضافةً لإصابة منزل في "المطلة"، بصاروخ مضاد للدروع، أطلق من لبنان.



وكانت السلطات في مستوطنة "مرغليوت"، الواقعة شمالي فلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان، قد أعلنت أنّ على "الجيش" سحب قواته منها، معتبرةً أنّها "بحاجة إلى الحماية من الحكومة الإسرائيلية التي تحطم المستوطنة بقراراتها".

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإنّ رئيس مستوطنة "مرغليوت"، إيتان دافيدي، أعلن أنّ المستوطنة قرّرت قطع العلاقة مع حكومة الاحتلال، وإخراج كل الجنود منها.

وتابع دافيدي أنّ غرفة العمليات العسكرية في المستوطنة، "ستُغلق ولا يمكن لأحد، بمن فيهم جنود وضُباط الجيش، دخول المستوطنة".