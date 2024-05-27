جيش الاحتلال: إصابة 23 عسكرياً في الساعات الـ24 الماضية داخل غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال إن 23 عسكرياً أصيبوا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أقرّت بأنّ جيش الاحتلال قلّص قواته في العملية شرقي رفح، مشيرةً إلى أنّ لواء "غفعاتي" خرج من المدينة، صباح اليوم الأحد.

وجاء تقليص الاحتلال لقواته شرقي رفح، على وقع عمليات المقاومة في الشمال والجنوب، ضد جنود الاحتلال.

وقبل أيام، أكد اللواء في احتياط جيش الاحتلال، إسحاق بريك، أنّ ما يحدث في غزة، في الوقت الحالي هو "حرب استنزاف"، محذراً من أنّ إطالتها "ستؤدي إلى انهيار الجيش والاقتصاد في إسرائيل".



وأقرّ بريك بعجز جيش الاحتلال، عن هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ القطاع "يمثّل ساحةً واحدةً من أصل ست ساحات".

وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد الشكوك بشأن أهداف حرب الاحتلال المستمرة على غزة، مع عودة قوات الاحتلال إلى ساحات القتال القديمة في القطاع.

وفي الشهر الثامن من الحرب، عاد جيش الاحتلال إلى القتال في مناطق في شمالي قطاع غزة، حيث يقع جنود جيش الاحتلال بين قتلى وجرحى، بعد أن زعم الاحتلال أنّه "تم تطهيرها".



