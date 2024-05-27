مستوطنون يحرقون أراضي زراعية و"بركسا" في برقة شمال غرب نابلس

وطن: أحرق مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، أراضي زراعية و"بركسا" في قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين من مستوطنة "حومش"، بحماية جنود الاحتلال، هاجموا منازل المواطنين في منطقة "راس المهلل" شرق القرية، وأحرقوا أراضي تحوي محاصيل زراعية، و"بركسا" للأغنام.

وذكرت مصادر في الهلال الأحمر أن مواطنا أصيب برضوض نتيجة سقوطه من علو خلال مواجهات اندلعت في القرية، عقب اقتحامها من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال.



