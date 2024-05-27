مواجهات مع الاحتلال في الجلمة ومداهمة منازل في قرى جنين

وطن: اندلعت، اليوم الاثنين، مواجهات مع قوات الاحتلالـ، في قرية الجلمة وعند حاجزها العسكري، شمال شرق جنين، بينما أغلقت شارع جنين - نابلس من خلال الحاجز العسكري المقام عند مدخل مستوطنة "حوميش" المخلاة، ومنعت مزارعين من يعبد من الدخول إلى أراضيهم.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت الجلمة في خطوة استفزازية وشنت حملة تفتيش واسعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام تجاه الشبان، كما اندلعت مواجهات عند حاجز الجلمة تنديدا بمجزرة الاحتلال التي ارتُكبت في رفح، وبجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وفي السياق، قال رئيس المجلس القروي في جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزلا في الجهة الجنوبية وطردت صاحبه، بينما منعت المواطن أحمد حسن أبو الرب من مواصلة بناء منزله بالرغم أن صاحب المنزلين يملكان أوراق طابو رسمية تثبت ملكيتهما لمنزليهما، حيث جاء ذلك بالتزامن مع مداهمة عدة منازل تعود لعائلة أبو الرب وتفتيشها واستجواب ساكنيها.



وأضاف، أن قوات الاحتلال تمنع المزارعين وأصحاب الدفيئات الزراعية من الدخول إلى أراضيهم والعمل فيها، بينما تواصل منع مزارعين من بلدة يعبد من دخول أراضيهم المحاذية لشارع محمود عباس.