مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطاني في أراضي حوسان غرب بيت لحم

وطن: شرع مستوطنون، اليوم الاثنين، بشق طريق استيطاني في أراضي قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي في حوسان جمال سباتين، بأن مستوطني مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين، شرعوا بشق طريق استيطاني في أراضٍ زراعية بمنطقة "واد قديس" وسط المستوطنة، تصل إلى منطقة "عين الطاقة"، بطول يصل إلى قرابة 3 كم، بهدف ربط الوحدات الاستيطانية ببعضها البعض.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قامت قبل أكثر من شهرين بتجريف مساحات من الأرض في حوسان، في منطقة المطينة خلف مسجد أبو بكر الصديق، بهدف توسيع الطريق الاستيطاني رقم (60) الذي يمتد من المدخل الرئيسي الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.



