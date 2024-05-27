الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الالمانية تنظم التظاهرة الاسبوعية تنديدا بالعدوان المتواصل على غزة

رام الله – وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية يوم الاحد تظاهرة دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ ثمانية أشهر على قطاع غزة شارك بها الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية والمتضامنين الألمان.

ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في غزة.

وتحدث في التظاهرة رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها سامر بلال أصلان، داعياً إلى وقف المجازر والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة

وأكد أصلان ان التظاهرة مستمرة اسبوعياً حتى وقف العدوان والحرب الاجرامية على الشعب الفلسطيني، داعياً الى موقف عربي و دولي ضد سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف.

ودعا أصلان، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والدول العربية والإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة المتواصلة منذ 234 يوما ضد للشعب الفلسطيني، مطالبا بمحاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، موجها تحية إجلال وإكبار لأبناء الشعب الفلسطيني المناضلين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف ومخيمات الشتات المنتشرة في الدول العربية.