حزب الله يشنّ هجوماً نارياً مركباً على موقع الاحتلال في المالكية
وطن: نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الاثنين، عدة عمليات ضدّ جنود الاحتلال ومواقعه عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
و أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - شن مقاتليها هجوماً نارياً مركزاً على الموقع العسكري الإسرائيلي في المالكية المحتلة، وذلك باستخدام الصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية.
وأكدت المقاومة الإسلامية أنّ هجومها استهدف حاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده، كما ألقت المسيّرات الهجومية بقذائفها على أهداف داخل الموقع وأصابتها بدقة.
وبالتزامن، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مقاتليها مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة مرغليوت بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مؤكدة.
واستهدف سلاح القناصة لدى المقاومة الإسلامية في لبنان التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع "مسكاف عام" وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
وتأتي استهدفات المقاومة لمواقع الاحتلال الإسرائيلي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة.