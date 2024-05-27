حزب الله يشنّ هجوماً نارياً مركباً على موقع الاحتلال في المالكية

وطن: نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الاثنين، عدة عمليات ضدّ جنود الاحتلال ومواقعه عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

و أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - شن مقاتليها هجوماً نارياً مركزاً على الموقع العسكري الإسرائيلي في المالكية المحتلة، وذلك باستخدام الصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية.

وأكدت المقاومة الإسلامية أنّ هجومها استهدف ‏حاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده، كما ألقت المسيّرات الهجومية بقذائفها على أهداف داخل ‏الموقع وأصابتها بدقة.

وبالتزامن، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مقاتليها مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة مرغليوت ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مؤكدة.‏

واستهدف سلاح ‏القناصة لدى المقاومة الإسلامية في لبنان ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع "مسكاف عام" وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى ‏تدميرها.

وتأتي استهدفات المقاومة لمواقع الاحتلال الإسرائيلي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة.