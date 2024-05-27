الملتقى الوطني الديمقراطي: إجرام وتوحش الاحتلال مستمر بسبب استمرار الدعم السياسي والعسكري من بعض الدول التي أصبحت شريكة في الإبادة الجماعية

وطن: أدان الملتقى الوطني الديمقراطي المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق مخيم للنازحين غرب مدينة رفح ليلة الأحد والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين الأبرياء حرقاً وجرح عشرات آخرين، جلهم من الأطفال والنساء.

وقال الملتقى في بيان وصل لوطن نسخة عنه إن إجرام وتوحش دولة الاحتلال مستمر ويتصاعد بسبب استمرار الدعم السياسي والعسكري من بعض الدول التي أصبحت شريكة في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

واكد الملتقى ان هذا التحالف غير الأخلاقي يهدد المنظومة الدولية والإنسانية برمتها وهو وصمة عار على جبين المتورطين والساكتين عنهم.

ورحب الملتقى بالمواقف الأخلاقية والسليمة للدول التي أدانت المجزرة باعتبارها جريمة حرب نكراء، مجددا مطالبته لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على دولة الاحتلال ومعاملتها كدولة مارقة ومحاسبة العصابة الإجرامية التي تفتك بالشعب الفلسطيني دون تأخير أو تسويف.