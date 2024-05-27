جنود مصريون أطلقوا النار على جنود من جيش الاحتلال داخل معبر رفح

رام الله - وطن: قالت القناة 14 العبرية ان جنود من الجيش المصري أطلقوا النار على جنود من جيش الاحتلال داخل معبر دون وقوع إصابات.

وقالت القناة العبرية ان حادث غير عادي وقع بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في رفح.

وذكرت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال فتح تحقيق حول ما جرى.

وقالت القناة "الـ13": ان الحادث يأتي في ذروة التوتر بين الاحتلال ومصر، وقد يكون له عواقب سياسية مهمة

ولفتت مصادر عبرية ان الرقابة العسكرية في دولة الاحتلال قامت بحذف جميع الاخبار عن الحادثة في وسائل الاعلام العبرية ومنعت النشر عنه.

وفي تطور لاحق ذكرت وسائل إعلام عبرية ان "الأمن المصري أطلق النار على شاحنة إسرائيلية ورد جنود إسرائيليون بإطلاق نار وهناك إصابات" دون توضيح طبيعة الاصابات وفي صفوف من.