آيزنكوت: حماس تجدّد قوتها وقتالها سيستمرّ سنوات طويلة.. صفقة رهائن ضرورة إستراتيجيّة

وطن: حذّر الوزير الحالي في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، ورئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، غادي آيزنكوت، من أن حركة حماس تجدّد قوتها، مشيرا إلى أن قتالها سيستمرّ سنوات طويلة، لذا فإنّ التوصّل إلى صفقة رهائن، هي ضرورة إستراتيجيّة، وفق ما يرى.

وقال آيزنكوت إن حماس ترمم قوتها لكن إبرام الصفقة معها ضرورة استراتيجية، لافتا ان هناك إنجازات عسكرية مهمة للجيش ولكن لم يتم تحقيق الإنجاز الشامل

وتابع آيزنكوت ان المبادرة إلى صفقة من موضع قوة التزام أخلاقي تجاه الذين تركوا لمواجهة مصيرهم وهناك توافق تام في مجلس الحرب على ضرورة إبرام صفقة تبادل