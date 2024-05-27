إسبانيا والنرويج وأيرلندا ستعلن اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية غدا

وطن: قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده ستعلن رسميا -غدا الثلاثاء- مع النرويج وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة ويندرج في إطار التعددية، وليس الأحادية.

من جانبه، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي "سنعترف بالدولة الفلسطينية، لأن هذا هو الوقت المناسب لذلك"، مضيفا أن هناك دائرة عنف مستمرة في غزة والضفة الغربية، وأن إنهاءها يكون بإقامة دولة فلسطينية.

كما أشار إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسار يهدف للوصول إلى عملية سلام في الشرق الأوسط.

ودعا الوزير النرويجي بعض الدول الأوروبية التي تنظر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية أن تحذو حذو بلاده.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش مباحثات بهدف حشد الدعم الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وحل الدولتين.

وباعتراف الدول الأوروبية الثلاث، ارتفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.