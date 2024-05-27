أربعة شهداء في قصف الاحتلال غرب مدينة رفح

وطن: استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، صباح اليوم الإثنين، في قصف لطائرات الاحتلال غرب مدينة غزة، جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة دهليز غربي مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.