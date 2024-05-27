جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة في لبنان

وطن: أعلن جيش الاحتلال عن سقوط طائرة مسيرة عن بعد من نوع "رايدر أوف ذا سكاي" في الأراضي اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال انه يجري التحقيق في الحادث.

في غضون ذلك أعلن حزب الله صباح اليوم قصفه منزلا في مستوطنة مرجليوت بعدة صواريخ قال ان جيش الاحتلال يستخدمه لجنوده.

وقال حزب الله انه استهدف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مرغليوت ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مؤكدة.‏

بينما أفادت القناة 14 العبرية بإطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه مبنى في موشاف مرغليوت ووقوع أضرار جسيمة.