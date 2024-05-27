يديعوت أحرونوت: الحديث يدور عن صفقة شاملة لإعادة جميع الأسرى

وطن: نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الاثنين عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة أي صفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حتى قبل أن تنضج.

وذكرت الصحيفة نقلا عن تلك المصادر أن العرض الوحيد الذي يدور الحديث عنه حاليا للتبادل يتمثل في صفقة شاملة لإعادة الأسرى جميعا.

وقالت المصادر إنه إذا تلقى مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي عرضا لصفقة تبادل أسرى فسيكون نتنياهو ضمن الأقلية.

المصدر : يديعوت أحرونوت