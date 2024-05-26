"طوفان الأقصى" في اليوم الـ234.. الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين في رفح

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 234 على التوالي،حربها التدميرية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي وجوي مكثف على الأحياء والمربعات السكنية المأهولة بالمدنيين.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة باستهداف خيام النازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لوقوع عدد كبير من الشهداء والمصابين، ووصل اكثر من 40 شهيدا إلى المستشفيات الميدانية العاملة غرب المدينة.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35984 شهيدًا و80643 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما واصلت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، "قصفنا "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين".

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ234: