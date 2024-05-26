مجزرة جديدة.. 27 شهيدا جراء استهداف الاحتلال مخيما للنازحين غربي رفح

وطن: ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، مجزرة جديدة باستهداف خيام النازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال قصف مخيما للنازحين بالقرب من بركسات الوكالة غربي رفح، ما أدى لوقوع عدد كبير من الشهداء والمصابين، ووصل 27 شهيدا إلى المستشفيات الميدانية العاملة غرب المدينة.

وأضاف أن عددا كبير من الشهداء والجرحى لا يزالون في المخيم، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعاني من صعوبة الوصول إليهم.

واوضحت المصادر بأن الطائرات الحربية للاحتلال قصفت خيام النازحين بثمانية صواريخ على الأقل، ما أدى لاندلاع حرائق.

وفي غضون ذلك، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات غرب رفح، استهدفت عدة مواقع؛ منها مركز للشرطة وسط رفح، وعدة منازل في مخيم يبنا، بالإضافة لمخيم النازحين قرب بركسات الوكالة.