لجنة في الكنيست توافق على مشروع قانون تصنيف "الأونروا" منظمة "إرهابية"

وطن: وافقت اللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال للتشريعات في الكنيست، مساء اليوم الأحد، على مشاريع القوانين التي تهدف إلى قطع العلاقات بين حكومة الاحتلال ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وإعلانها منظمة "إرهابية".

وسيتم التصويت على القوانين بالقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.

ويأتي تحرك الكنيست بعد تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل "الأونروا"، بعد فشل حكومة الاحتلال في إثبات مزاعمها المحرضة على "الأونروا".



