أُصيب في معركة شمالي قطاع غزة.. جيش الاحتلال يقرّ بقتيل جديد

وطن: أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل رقيب خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف جيش الاحتلال أنّ الجندي القتيل هو الرقيب، بتسلئيل كوفاكس هيد، من كتيبة "نيتسح يهودا" في لواء "كفير"، مشيراً إلى أنّه فارق الحياة متأثراً بجروحٍ بليغة كان قد أُصيب بها الأربعاء الماضي في معركة شمالي القطاع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت، الخميس، مقتل 3 جنود وإصابة 32 جندياً، بينها 8 إصابات خطيرة، في معارك غزة.

وبذلك، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ اندلاع طوفان الأقصى، إلى 635، 282 منهم قتلوا منذ بدء العملية البرية في القطاع.

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة عند مختلف محاور القتال، ولا سيما في جباليا وبيت لاهيا شمالاً ورفح جنوباً، حيث تدور المعارك المحتدمة.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره في العديد والعتاد ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر كثيراً مما يعلن.

ويُجبَر جيش الاحتلال على الاعتراف بحجم بعض الخسائر في صفوف قواته، التي تواجه مقاومة شرسة في مختلف محاور القتال في غزّة، حيث تنفذ المقاومة عملياتها وتوثّقها عبر مشاهد تُظهر إصابة الجنود الإسرائيليين.