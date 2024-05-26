13 شهيدا بقصف للاحتلال على منزل في جباليا شمال القطاع

وطن: - استشهد 13 مواطنا وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية استهدف منزلا في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل عائلة خلة في بلدة جباليا النزلة، ما أدى لاستشهاد 13 مواطنا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات.

وأضافت أن طواقم الإنقاذ والدفاع المدني تواصل البحث عن ناجين أو شهداء في تحت الركام، بعد أن سوت صواريخ الاحتلال المنزل بالأرض.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 35,984 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، و80,643 مصابا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.