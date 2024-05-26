مروان طوباسي يكتب لوطن: الأوضاع الراهنة وتأثيرها على مفاوضات وقف عدوان الإبادة

إدارة بايدن يمكن أن تضغط على إسرائيل للدخول في مفاوضات اذا ارادت ذلك وقررت ، وقد تدفع باتجاه تحقيق توازن بين الإجراءات الأمنية والجهود الدبلوماسية لمحاولة رفع الحرج الدولي عنها والذي أصابها هي نفسها ، دون أن يؤثر ذلك على استمرار الولايات المتحدة في دعم إسرائيل أمنياً وسياسيا، لكنها قد تشجعها أيضاً على النظر في المفاوضات كجزء من الحل الذي تسعى لتنفيذه بالمنطقة ولمحاولة انقاذ اسرائيل من أزمتها لتشارك معها لاحقا في مخططات الشرق الاوسط الجديد . وجود مدير الـCIA في ألمانيا قد يشير إلى جهود دبلوماسية مكثفة وراء الكواليس لدفع الأطراف نحو التفاوض ، الامر الذي أعلنت بعض الاطراف عدم علمها به .

-- تأثير موقف أهالي الأسرى والمظاهرات في اسرائيل ،

موقف أهالي الأسرى الإسرائيليين والمظاهرات التي تجوب شوارع تل أبيب والقدس وحيفا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قرارات نتنياهو وحكومته . أهالي الأسرى يشكلون مجموعة ضغط قوية، حيث يتمتعون بتعاطف واسع من الجمهور الإسرائيلي. تغطية وسائل الإعلام لمطالبهم تجعل القضية أكثر إلحاحاً على الأجندة العامة والسياسية. المظاهرات الكبيرة التي بدأت تنادي بوقف الحرب وليس فقط إجراء صفقة تبادل أسرى تخلق ضغطاً شعبياً إضافياً، والذي قد يدفع نتنياهو إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتلبية هذه المطالب ، حيث باتت ايضا وسائل اعلام المقاومة تؤثر على الجانب النفسي لهم .

-- اعلان دولة تحت الأحتلال ،

وفي هي هذا السياق يتوجب ان تحرص منظمة التحرير إلى الحفاظ على شرعيتها الدولية وتعزيز دورها الإقليمي والدولي ، وذلك من خلال استمرار الانخراط الدبلوماسي والسياسي المقاوم والتنسيق لنقل امر المحكمة الدولية الى مجلس الامن وإعلان فلسطين دولة تحت الأحتلال بعد تدحرج الاعترافات الدولية ، كما وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة مكونات شعبنا وتفعيل دورها وتوسيع قاعدة اتخاذ القرارات وتعزيز الديمقراطية كمنهج للعمل الداخلي ، وتعزيز دور كافة المؤسسات الوطنية من اجل حماية المشروع الوطني التحرري . برأيي فان تحقيق هذه الأهداف والأستحقاقات الوطنية الكفاحية يتطلب منها العمل بالضغط على كافة الاتجاهات المتاحة لها لوقف العدوان والدفع نحو مفاوضات شاملة لإنهاء الأحتلال كاملا بعيدا عن مقولة "اليوم التالي" ، بحيث تشمل جميع الأطراف الفلسطينية والدولية ذات الصلة بعيدا عن الاحتكار الامريكي خاصة الان بعد بدايات التغير في مواقف دول الاتحاد الأوروبي وبشكل خاص بعد توالي الاعترافات بالدولة وتصريحات بوريل . وذلك حتى لا تتحقق مشاريع اخرى في مواجهة مشروع الدولة المستقلة على قاعدة وحدة الارض والشعب والقضية ، وحتى لا يتاح تنفيذ مشروع الفصل بين غزة والضفة او الدولة في غزة .

-- الخلاصة ،

الوضع الراهن معقد ويشمل عدة عوامل تؤثر على إمكانية بدء مفاوضات جديدة بين المقاومة وإسرائيل . حيث الضغوط الداخلية من الأحزاب اليمينية المتطرفة، وتأثير العمليات العسكرية، والضغوط الدولية والمحلية، كلها تلعب دوراً في تحديد موقف نتنياهو وحكومته. الضغوط الشعبية والإعلامية الناتجة عن مظاهرات أهالي الأسرى والمطالبات بوقف الحرب تزيد من احتمالية أن تتخذ حكومة الأحتلال خطوات نحو المفاوضات وصفقات تبادل الأسرى ووقف الحرب. في هذا السياق، قد يجد نتنياهو أن التفاوض قد يكون الخيار الأكثر واقعية للتعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة ، او الاقل سوءً له من بين خيارات اخرى .

ففي سياق الحروب والصراعات، يُعتبر تحقيق الأهداف المعلنة معياراً رئيسياً لقياس النجاح أو الفشل . ان عدم تمكن حكومة الأحتلال الإسرائيلية من تحقيق الأهداف المعلنة من عدوانها ضد شعبنا الفلسطيني رغم حجم التضحيات الكبيرة ، يمكن اعتباره انتصاراً للمقاومة ، ليس فقط من منظور عسكري بل أيضاً من منظور معنوي وسياسي . فالمقاومة تُظهر صمودها وقدرتها على الاستمرار في القتال والدفاع عن نفسها، مما يضعف موقف إسرائيل ويزيد من الضغوط عليها على مختلف الأصعدة ، وهذا ما يدفع الى الاعتقاد برأيي الى تزايد فرص توقيع الإتفاق ، خاصة بعد التحديات التي تواجه حكومة الأحتلال الفاشية ، من التكلفة البشرية والمادية ، الضغوطات الدولية الشعبية والرسمية من عدد من الدول ايضا وتفاقم حدة انعزال اسرائيل وتصاعد ازماتها الداخلية التي اصبحت تهدد استقرار هذا النظام الإستعماري ، اضافة الى قرارات العدالة الدولية .