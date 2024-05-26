فيديو وصور | كلية بارد في نيويورك تمنح رئيس جامعة القدس البروفيسور عماد أبو كشك الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية

وطن: منحت كلية بارد في نيويورك رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية خلال الحفل 164 لتأسيس كلية بارد في حرم الكلية في نيويورك.

وأشار رئيس كلية بارد البروفيسور ليون بوتستين إلى أن هذه الدكتوراه تأتي نتيجة 15 عامًا من الشراكة، إذ أن اختيار الدرجات الفخرية يأتي لكونها تجسد الرؤى التي تسعى الكلية لغرسها في الطلاب، معبرًا عن امتنان كلية بارد الكبير لشراكتها مع جامعة القدس، من خلال كلية القدس بارد في جامعة القدس وما تقدمه عبر برامجها وتخصصاتها من فرصة فريدة لطلبتها للحصول على شهادة مزدوجة من جامعة فلسطينية وأمريكية.

وتابع بوتستين "نحن ممتنون بشكل خاص لشراكة القدس بارد، حيث أن جامعة القدس هي الجامعة العربية الوحيدة في مدينة القدس، ومنارة مزدهرة للتعلم والتعاون، وبهذه الدرجة نكرم هذه الشراكة والخدمة المتفانية لجامعة القدس ورسالتها.. وما ترتب على هذه الشراكة بقيادتها من توسع أكاديمي ودولي وشراكات واسعة لبارد حول العالم".

بدوره، وجه رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك شكره لمجلس أمناء كلية بارد المرموقة، وللبروفيسور بوتستين على هذا التكريم الذي هو موضع اعتزاز كبير، وأضاف "كلي فخر وأسرة جامعة القدس بهذه الدرجة والشراكة التي نقدم عبرها مجموعة متميزة من برامج البكالوريوس والماجستير بشهادة مزدوجة بين الجامعتين، ضمن تعاون وشراكة تاريخية وحيدة ومرموقة امتدت على مدار 15 عامًا بين مؤسستين تعليميتين في فلسطين والولايات المتحدة".

وأكد أ.د. أبو كشك "نتطلع معًا لإثراء هذه العلاقة المتميزة بمزيد من الفرص، لا سيّما وأنها تعبر عن قيمنا المشتركة وتطلعاتنا لجيل متعلّم ومبتكر يسعى من أجل قيم الحرية والحياة".

هذا وتأسست كلية القدس بارد للآداب والعلوم في جامعة القدس عام 2009 لتكون الكلية الوحيدة في فلسطين التي نتجت إثر شراكة استراتيجية حقيقية بين كلية بارد في نيويورك وجامعة القدس الفلسطينية.

وتمنح الكلية خريجيها شهادتين في تخصصات وبرامج البكالوريوس والماجستير من كلا المؤسستين، حيث تطرح الكلية درجة البكالوريوس في علم الوراثة والأحياء الجزيئية، وعلم الأحياء، والحاسب الإلكتروني، والعلوم السياسية، وحقوق الإنسان والقانون الدولي، والاقتصاد، والدراسات الحضرية، والأدب والمجتمع والإعلام. كما تطرح برامج الماجستير في أساليب التدريس والدراسات الأمريكية والأوروبية. وجميع البرامج الأكاديمية معترف بها دوليًا، ويحصل أكثر من 90% من خريجي الكلية على وظائف متميزة، كما تقدم لهم فرص هامة للدراسة في الدرجات العليا محليًا ودوليًا.