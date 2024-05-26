الاحتلال يهاجم مواقع بجنوب لبنان وحزب الله يرد بعمليات مختلفة

وطن: شن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، سلسلة هجمات جوية على مواقع عسكرية لحزب الله وقصف بمدفعيته مواقع وبلدات في جنوب لبنان، فيما رد حزب الله باستهداف مواقع عسكرية ومستوطنات على طول المناطق الحدودية والجليل الأعلى والغربي.



ونفذ حزب الله عمليات مختلفة ضد جيش الاحتلال ومواقعه العسكرية، وقصف تموضعات وتجمعات ومواقع لجيش الاحتلال في المنطقة الحدودية، وذلك ردا على ‏اعتداءات الاحتلال التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

واستهدف حزب الله مواقع لتجمع قوات الاحتلال في المنطقة الحدودية في عمليات نفذها من الجنوب اللبناني، في وقت رصد إطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع ومستوطنات حدودية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتصب أن الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال شنت سلسلة غارات على مواقع عسكرية لحزب الله في الخيام وعيتا الشعب، بينما قصفت مدفعية الاحتلال أهدافا في بلدات الخيام وحولا ومركبا وكفركلا جنوبي لبنان.