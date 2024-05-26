البنك العربي يجدد دعمه لقرى الأطفال SOS بكفالة بيتين

وطن: جدّد البنك العربي مؤخراً اتفاقية التعاون مع قرى الأطفال SOS فلسطين، التي شملت لهذا العام تقديم الدعم الإضافي من خلال كفالة بيتين من بيوت القرية، حيث يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان البنك بأهمية تقديم الدعم المتواصل للمبادرات الاجتماعية الهادفة إلى توفير الرعاية والحياة الكريمة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وذلك ضمن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً".

ويشمل هذا الدعم تأمين الاحتياجات الأساسية من تعليم، وملبس، ومأكل، ورعاية صحية ونفسية، إضافة إلى المصاريف الجارية على مدار عام كامل لبيتين من بيوت القرية. حيث يعيش في كل بيت ما يقارب 7 أطفال ويتم تقديم خدمات الرعاية البديلة والدعم الأُسري لهم ليصبحوا أفراداً مستقلّين وفاعلين في المجتمع.



وأعربت السيدة غادة العيسة/حرز الله، المديرة الوطنية لقرى الأطفال، عن فخرها بالتعاون الاستراتيجي الذي يربط المؤسسة مع البنك العربي منذ العام 2012، والذي يُمكّن قرى الأطفال من ‏مواصلة تقديم خدمات الرعاية الأسرية البديلة؛ من رعاية وأمن غذائي ومسكن وتعليم ورعاية صحية ونفسية ‏وتمكين اقتصادي وحماية ودمج مجتمعي للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.



وفي تعليقه، أوضح السيد جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين للبنك العربي أن تجديد هذه الاتفاقية يؤكد اهتمام البنك الخاص بدعم المبادرات الهادفة والفاعلة بالمجتمع وبالأخص التي تهتم بدعم الأطفال فاقدي الرعاية للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم وتأمين مستقبل واعد بالتعاون مع قرى الأطفال SOS في فلسطين والتي لها دور فاعل وتاريخ حافل في تحقيق ذلك.



وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.