باليوم الـ233 للحرب على غزة.. القسام يقصف "تل أبيب"

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام قصف "تل أبيب الكبرى" برشقةٍ صاروخية كبيرة، ظهر اليوم الأحد؛ ردًا على استهداف الاحتلال المدنيين في قطاع غزة.

ودوَّت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من وسط فلسطين المحتلة؛ بعد إعلان القسام عن إطلاق رشقة صاروخية كبيرة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلَّة.

وأعلن الإسعاف لدى الاحتلال إصابة شخص في "هرتسليا" شمال تل أبيب بشظايا صاروخ أطلقته كتائب القسام من قطاع غزة.

وكانت هيئة المطارات في "تل أبيب" قد أعلنت بأن خللًا تقنيًا قد يُحدِث اضطرابًا في مواعيد الرحلات بجميع مطارات "إسرائيل".