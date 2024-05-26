لابيد: فيديو التمرد ليس صدفة.. ونتنياهو يساعد في نشر الرسائل ويدعو إلى الفوضى

وطن: أكد رئيس المعارضة في حكومة الاحتلال، يائير لبيد، أنّ الفيديو الذي ظهر فيه جندي ملثم يدعو إلى التمرّد ضدّ وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، ورئيس أركان "الجيش" هرتسي هاليفي ليس صدفة، كون نجل رئيس الحكومة الحالي يائير نتنياهو ومعه يانون مغال الصحافي المقرّب من نتنياهو، من عملوا على نشره.

وأشار لابيد إلى أنّ ذلك يقود إلى أنّ مكتب رئيس حكومة الاحتلال قد تعمّد نشره نظراً للتنسيق الدائم فيما بينهم. وتابع أنّه إذا كان نتنياهو يساهم في نشر مثل هذه الرسائل فهذا يعني دعوة إلى الفوضى.



ودعا الجندي، في المقطع المصوّر بتاريخ 24 أيار/مايو الجاري، إلى "الثورة ضد رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس جيش الاحتلال يوآف غالانت"، وأضاف "لن نستمع إلا لرئيس الحكومة".

وتابع الجندي الملثّم: "يوآف غالانت، لا يمكنك الفوز بالحرب، دعونا نستمع إلى رئيس واحد".

وكشفت وسائل إعلام عبرية أنّ الجندي المتهم بالحديث خلال فيديو التمرد هو ناشط في حزب "الليكود".

وفي سياق الانقسامات والأزمات الداخلية لدى الاحتلال، دعا رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت، إلى إنهاء الحرب على غزة التي وصفها بالمتعثّرة، بعد مرور نحو 8 أشهر من دون تحقيق الأهداف المعلنة.

وأكد أولمرت، في مقابلة مع إذاعة "مكان" العبرية، أنّ الحرب لا تخدم مصلحة "إسرائيل"، بل تخدم مصالح رئيس حكومتها الحالي، بنيامين نتنياهو، وبعض أعضائها.

ودعا أولمرت الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى الاستقالة من الحكومة، مشدداً على أنه "لا توجد فرصة لتحقيق النصر أو التدمير النهائي لحماس".



