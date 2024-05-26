حماس: الوقت ينفذ والغَلَّة تزيد وبوركت أيادي الرجال من كتائب القسام والفصائل الفلسطينية

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، اليوم الأحد، -مخاطبًا قادة الاحتلال- إن الوقت ينفذ والغَلَّة تزيد وبوركت أيادي الرجال الأبطال من كتائب القسام وسرايا القدس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف الرشق بأن الحقيقة التي لا جدال فيها أن نتنياهو يقتل الأسرى، وأنه لا يأبه لهم أو لعائلاتهم وهو لا يمل عن المراوغة وإعطاء انطباعات كاذبة عن اهتمامه بهم ويحاول كسب المزيد من الوقت لمواصلة العدوان.

وبدوره أكَّد عضو حماس الرشق بأن يُتداول بخصوص المفاوضات، لم يصل للحركة شيء من الوسطاء، وأن المطلوب الآن بشكل واضح هو وقف العدوان بشكل دائم وكامل في كل قطاع غزة، وليس في رفح وحدها، وهذا هو المرتكز ونقطة البداية لأي شيء.