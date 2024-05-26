تمكين للتأمين تحصل على جائزة "أفضل شركة تأمين تعمل وفقاً لأحكام الشريعة إلاسلامية في فلسطين"

رام الله - وطن للانباء: حصلت شركة تمكين الفلسطينية للتأمين على جائزة أفضل شركة تأمين تعمل وفقاً لأحكام الشريعة إلاسلامية في فلسطين، الصادرة عن مجلة الأعمال الدولية International Business Magazine، وهي مجلة دولية مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعتمد برامج جوائز سنوية للأداء المتميز للشركات ومؤسسات الأعمال على مستوى العالم و تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، الشرق الأوسط، آسياً،و إفريقيا، في كافة القطاعات وعلى وجه الخصوص قطاعات: التأمين، الصيرفة والخدمات الصحية.

حيث تم ترشيح الشركة من قبل المجلة عن فئة شركات التأمين العاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في فلسطين من قبل اللجنة التنظيمية، تلاها مرحلة من الدراسة التفصيلية ومراجعة لبيانات الشركة المالية والأداء المالي، بالإضافة إلى مراجعة الإنجازات النوعية المتحققة على مستوى الخدمات والحلول التأمينية واعتماد الحلول الرقمية في إدارة المحفظة التأمينية وخدمات العناية بالزبائن، تأهلت عبرها شركة تمكين للتأمين إلى المراحل النهائية وتوجت بحصولها على هذه الجائزة الدولية.

بدوره عبر السيد محمد الريماوي – مدير عام الشركة عن فخره بحصول شركة تمكين للتأمين على جائزة أفضل شركة تأمين تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في فلسطين من مجلة الأعمال الدولية، منوهاً إلى أن المجلة تحظى بمصداقية وشفافية عالمياً ومحلياً، ولافتاً إلى حصول عدد من البنوك الفلسطينية سابقاً على هذه الجائزة ضمن فئات مختلفة، واليوم تمكين للتأمين تسجل علامة فارقة في حضورها على قائمة الفائزين.

مؤكداً بأن هذا الإنجاز يضاف لرصيد الشركة الحافل بالإنجازات بالرغم من حداثة نشـأتها، وهو نتاج لجهود العاملين من أبناء أُسرة تمكين للتأمين، ويزيدها إصراراً على استكمال سلسلة الإنجازات النوعية التي سلطت اللجنة التحكيمية الضوء عليها من خلال دراستها وعلى رأسها: هامش الملاءة المالي الذي يعكس قوة المركز المالي وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى خدمات وحلول التأمين النوعية التي تتضمن خدمات التأمين متناهي الصغر التي أطلقتها الشركة مؤخراً، وخدمة توسعة الشبكة الطبية لتشمل المملكة الأردنية الهاشمية، علاوة على النشاط التسويقي واعتماد الرقمية في بعض الخدمات من خلال تطبيق الهاتف الخلوي Tamkeen Mobile ، وخطة الشركة في اعتماد الرقمية لتشمل اطلاق خدمات التأمين الرقمي الذي تتيح اصدار وثيقة التأمين رقمياً وتسديد القسط عبر قنوات الدفع الإلكترونية، والمزمع الإعلان عنها قريباً.

من جانبه أكد محمود شخشير مدير دائرة الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة بأن ترشيح اللجنة التنظيمية تم بعد تنفيذ دراسة عميقة لسوق التأمين الفلسطيني وعلى وجه الخصوص الشركات العاملة وفقاً لأحكام للشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن الشركة تجاوبت مع متطلبات اللجنة التنظيمية بكل ثقة وإيمان بأدائها وقدراتها وإنجازاتها المتحققة، مضيفاً: "تابعنا بشغف جميع المتطلبات وسلمنا جميع التقارير الموثقة عن الأداء، واليوم نحن أول شركة تأمين في فلسطين تحصل على هذه الجائزة من مجلة دولية مرموقة".

يذكر بأن لجنة تحكيمية تتكون من مجموعة من المحللين والخبراء العالميين في قطاع التأمين أشرفت على جميع المراحل التقييمية، وأن احتفالية تسليم الجوائز ستكون في حفل خاص يقام في دبي- الإمارات العربية المتحدة في شهر كانون الأول -2024م، ومن المتوقع بأن تكون تمكين للتأمين أبرز الحاضرين.