الاحتلال يخطر بهدم جسر يربط بلدتي الرام وجبع وعشرات المحال التجارية

وطن: أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بهدم محال تجارية على الطريق الرابط بين حاجزي جبع وقلنديا العسكريين شمال القدس المحتلة، وجسر يربط بين بلدتي جبع والرام.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بالهدم لأصحاب عدد من المحال التجارية والمنشآت الواقعة على الشارع المستهدف.

وأضافوا أن اخطارات الهدم شملت جسر جبع، الذي يقع فوق الشارع المستهدف ويربط بلدتي جبع والرام، بهدف توسيع الشارع الواقع بين الحاجزين المذكورين لتسهيل مرور المستوطنين من القدس المحتلة إلى المستوطنات المقامة في الضفة، بعد أن انتهى الاحتلال من إنشاء نفق للمركبات أسفل حاجز قلنديا العسكري ليصبح طريقا استيطانيا رئيسيا يربط القدس بالضفة الغربية يستخدمه المستوطنون فقط، فيما يبقى الحاجز قائما لإعاقة مرور المقدسيين.

وقال المستشار الإعلامي لمحافظ القدس معروف الرفاعي، إن عشرات المحال التجارية تم إخطارها بالهدم بما فيها جسر جبع، بهدف توسيع الشارع لخدمة المستوطنين.

وأضاف أن الاحتلال يزعم أنه لا يوجد ترخيص رغم أن المحال تتبع لبلدية الرام ويوجد فيها رخص بناء فلسطينية، وتقع في المنطقة المصنفة "ب" وهي محلات قديمة مبنية من عشرات السنين.

وأوضح الرفاعي أن عمليات الهدم تهدف إلى توسيع شارع استيطاني سيربط شارع "60" مع مستعمرات الضفة بالقدس لتسهيل مرور المستوطنين وتضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين.