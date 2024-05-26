الهلال الأحمر المصري: شاحنات مساعدات بدأت دخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم

وطن: أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء خالد زايد، أنّ شاحنات مساعدات بدأت دخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال زايد، إنّه من المتوقّع أن تدخل نحو 200 شاحنة مساعدات، منها 4 شاحنات وقود، إلى غزة اليوم الأحد.

وكانت مصادر أمنية مصرية قد تحدّثت في وقت سابق عن إمكانية دخول شحنات الغذاء والوقود الإنسانية إلى جنوبي القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضحت المصادر أن احتمالية دخول المساعدات جاءت عقب التوصّل إلى اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبين الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقبل يومين، اتفق الرئيس المصري مع نظيره الأميركي، خلال اتصال هاتفي، على "تسليم مساعدات إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم بصورة مؤقتة، لحين التوصّل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح جنوبي قطاع غزة من الجانب الفلسطيني"، وفق بيان للرئاسة المصرية.



وفي ظل العدوان المتواصل على قطاع غزّة منذ نحو 8 أشهر، يطبق جيش الاحتلال حصاراً على القطاع أدى إلى فقدان المواد الأساسية والغذائية من الأسواق.



وتفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة من جراء عدوان وحصار الاحتلال، إذ حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسف"، أمس، من اقتراب توقّف مولدات الأوكسجين في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة عن العمل.

وأوضحت المنظمة أنّ "حياة أكثر من 20 مولوداً مهدَّدة، بسبب النقص في إمدادات الوقود"، في قطاع غزّة.



المصدر: الميادين + وكالات

