جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط كبير برتبة مقدم في جباليا

وطن: أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الأحد، إصابة الضابط برتبة مقدم في جيش الاحتلال إيتمار إيتام خلال الاشتباكات مع المقاومة في مخيم جباليا شمالي غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن إيتام الذي أصيب بجروح متوسطة، هو قائد كتيبة الاحتياط 6828 في لواء بيتسلماخ.

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" إن إيتمار "أصيب بنيران قناص، وتم نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية له".

وإيتمار إيتام هو نجل الوزير الأسبق المتطرف إيفي إيتام، وظهر على وسائل الإعلام العبرية قبل شهور مدعيا القضاء على المقاومة.