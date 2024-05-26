قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في نابلس ورام الله والبيرة

وطن: شنَّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فجر اليوم الأحد، واعتقلت أربعة مواطنين من محافظة نابلس، وشابين آخرين من مدينتي رام والبيرة.

وأفادت مصادر صحفية بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت أحياء متفرقة من مدينة نابلس، وداهمت أحد المنازل في شارع هواش وقامت بتفتيشه، واعتقلت منه الشاب وجدي منير عكوب.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي مادما جنوب نابلس، وتل جنوب غربا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت من مادما الأسيرين المحررين، أحمد فؤاد قط، وأدهم عاطف زيادة، كما اعتقلت الشاب مجاهد خلدون عصيدة من قرية تل.