الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من محافظة نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أربعة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت أحد المنازل في شارع هواش وقامت بتفتيشه، واعتقلت منه المواطن وجدي منير عكوب.

وأضافت أن الاحتلال اقتحم مخيم عسكر القديم، ونشر القناصة فوق أسطح المنازل المحيطة، وأطلق الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، ولم يبلغ عن إصابات.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي مادما جنوب نابلس، وتل جنوب غربا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت من مادما الأسيرين المحررين، أحمد فؤاد قط، وأدهم عاطف زيادة، كما اعتقلت المواطن مجاهد خلدون عصيدة من قرية تل.