"كهرباء القدس" تعقد دورة للسلامة العامة لموظفيها الجدد في مركز التدريب بأريحا

وطن: عقدت شركة كهرباء محافظة القدس دورة حول أساليب وأدوات السلامة العامة لموظفيها الجدد في مركز تدريب أريحا.

وتعتبر الشركة الدورات المتعلقة بالسلامة العامة والمرتفعات ضمن سلم أولوياتها، للحفاظ على سلامة موظفيها وحياتهم وتمكينهم من العمل في أجواء آمنة.

وقال المهندس صلاح علقم مدير إدارة الشؤون الفنية في شركة كهرباء محافظة القدس: عقدت الدورة في مركز التدريب في أريحا الذي يحتضن العديد من الدورات الفنية والمتخصصة في كافة المجالات.

وأضاف أن للشركة ما يزيد عن ألف عامل وهناك ضوابط لا بد من تطبيقها وهناك خطة عمل في مجال السلامة العامة تنفذها الشركة بشكل صارم.

وأكد المهندس بسام بدر مدير مركز التدريب في شركة كهرباء محافظة القدس أهمية هذه الدورة للموظفين الجدد وضرورة التركيز على مواضيع السلامة العامة لحماية الموظفين والعاملين في قطاع الكهرباء.

وأشاد المشاركون في الدورة بمدى الاستفادة منها، معربين عن سعادتهم من تطبيق مواد الدورة نظريًًا وعمليًّا، ما يرفع من كفاءتهم وطرق الحفاظ على سلامتهم من خلال عمل الفحوصات اللازمة وتأمين المواقع لتقليل المخاطر.