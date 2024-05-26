احتفالات فلسطينية في الداخل والشتات بأسر جنود للاحتلال في غزة

وطن: شهدت عدة مخيمات وتجمعات فلسطينية في الضفة وغزة والشتات، احتفالات شعبية دعمًا للمقاومة الفلسطينية، وابتهاجًا بعملية أسر الجنود التي أعلن عنها الناطق العسكري باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة.

في الضفة الغربية شهد عدد من المخيمات والمدن احتفالا أيضًا بعملية "القسام " الأخيرة، حيث خرجت مسيرات بمخيم "نور شمس" في مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، تبارك العملية، وتدعو إلى المزيد من العمليات ضد جنود الاحتلال.

ومن مخيمات النزوح في قطاع غزة، عبر ناشطون عن فرحتهم بما أعلنه القسام، متمنين أن يسرّع ذلك في انهيار جيش الاحتلال وانتهاء الحرب الوحشية على القطاع.

فيما شهدت عدة مخيمات وتجمعات فلسطينية في لبنان، احتفالات شعبية دعماً للمقاومة الفلسطينية، وابتهاجاً بعملية أسر الجنود في غزة.

وجابت شوارع المخيمات مسيرات عفوية، ورفع المشاركون فيها أعلام فلسطين والفصائل والقوى الفلسطينية، وردّدوا شعارات مؤيدة للعمل المقاوم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.