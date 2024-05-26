زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة.. سؤال الصباح والمساء وفي كل الأوقات: متى سينتهي هذا العدوان الصهيوني؟ وكيف سيتغيّر هذا الحال؟

يُقارب الشهر الثامن على الانتهاء وقطاع غزة ما زال يكتوي بنيران هذا العدوان الصهيوني القاهر، والناس نساءً ورجالًا منشغلون في أمرٍ أساسيٍ وهو تبعات هذا العدوان وتفاصيله، وذلك خلال أحاديثهم واتصالاتهم ببعضهم البعض وحواراتهم، والتساؤلات التي يطرحونها كلّ يوم وطيلة الوقت، في كافة المناطق وخصوصًا المحاور التي يتقدم فيها الجيش الفاشي في رفح وجباليا وباقي مناطق الشمال، حول أين وقعت تلك الغارة؟ وهل الصاروخ من طائرة استطلاع (الزنانة) أم من طائرة F16 أم قذيفة مدفعية؟ هل المبنى أو المخزن المستهدف فارغٌ أم مأهول؟ من هي العائلة المُستهدفة؟ هل سقط شهداء؟ وكم شهيدة أو شهيد؟ هل يوجد جرحى؟ ثم يأتي التساؤل الأهم، حول ماذا بعد؟ وهل سيتوقف هذا العدوان الوحشي؟ ومتى؟ وهل يوجد أخبارٌ عن اتفاق ما؟ هل ستُستأنف المفاوضات أم لا؟

كما يدخل كُلّ ما هو جديد على الساحة الإقليمية والدولية إلى تلك الحوارات والأسئلة، مثل: هل كان موت الرئيس الإيراني حادثًا مُدبّرًا من قبل أمريكا أو إسرائيل، أو نتيجة خلافٍ داخلي إيراني؟ وهل سيؤثّر موته على مسار الحرب الدائرة في قطاع غزة وجنوب لبنان؟ ويتأمّل البعض أيضًا في قرار المحكمة الجنائية الدولية، بأن تُصدر تجريمًا وإدانةً لقادة حكومة الحرب الصهاينة، والبعض الآخر يرى أنّ هذه المحكمة لا تعدو كونها مسرحيةً ممثّلوها جادّون ولكنّ تأثيرها على أرض الواقع صفر.

الكثيرُ الكثيرُ من الأسئلة ينشغل بها الناس ولا يجدون إجاباتٍ واضحةً لها، ثمّ ينشغلون أثناء النهار بأمورٍ أخرى فتتمحور التساؤلات حول التفاصيل اليومية، ماذا سيطبخون اليوم؟ خصوصًا بعد اختفاء المواد الغذائية والخضروات من الأسواق نتيجة إغلاق المعابر منذ سيطرة الجيش الصهيوني عليها والاجتياح البرّي لرفح، هل يستعملون ما بقي لديهم من المعلّبات مثل البازيلاء، أو الفاصوليا، أو الحمّص؟ أو كوسا بالصلصة او الطحينة؟ أم الأرز الأصفر مع الثوم البودرة أو البصل البودرة ليشبه رزّ القدرة؟ أم يصنعون مناقيش زعتر ودقة؟

يقول ابن قريبتي الذي نعتمد عليه في المُشتريات: "ما تطلبوا إشي مفيش في السوق أي نوع من الخضار، فقط الكوسا، الصغيرة الكيلو بثلاثين والكبيرة بخمسة وعشرين شيكلا، دبروا حالكن بالموجود". أمّا التاجر الذي يورُد سلّاتٍ غذائية للمؤسسات الأهلية للتوزيع على الناس، فيقول لي "الأسعار صارت نار يا أستاذة، اختفت كمان مرّة من السوق مُعلّبات اللحمة والتونة، والفول ارتفع سعره، حتى الزعتر ذو النوعية الجيدة الكيلو 60 شيكلا، والرز الطويل صار غالي، وفش برغل ولا معكرونة " ويستأنف حديثه: "والله مش عارفين كيف سنوفي التزاماتنا للجمعيات".

ينقضي اليوم ويليه آخر ولا تتغيّر الأحاديث ولا التساؤلات، وأيضًا لا يتغيّر الحال. تقول الشابة التي فقدت نصف عائلتها من الدرجة الأولى -12 فردًا، منهم 4 نساء و3 صبايا عازبات ورجل وطفليتن وطفلين-: "والله تغيير الحال من المُحال، لن يُعوّضنا شيء عن حبايبي اللي فقدناهن، البيت يمكن يتعوّض بس اللي راحوا ما بيرجعوا". وتقول والدة قريبتي: "إحنا علينا نصبر ونحتسب إلى الله، صحيح اللي بيروحوا ما بيرجعوا بس ربنا عنده أفضل الحلول، مين عارف شو بدّه يصير فينا"، وتختم بجملتها المعهودة "انشالله نموت موتة مستورة".

وتقول زميلتي الأخصائية النفسية أنها وزميلتها والمحامية يستمعن يوميًا في الجلسات مع النازحات إلى العجب العُجاب عمّا حدث لهنّ ولعائلاتهن، وقد ساعدهنّ هذا الأمر شخصيًا في تجاوز مِحنهنّ الخاصة حسب المثل القائل "اللي بيشوف مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته".

وهكذا يُحاول بعض الناس هزيمة حالة الاكتئاب التي تنتابهم والخوف من الغد، بإيهام أنفسهم بأنه قريبًا سينتهي هذا الكابوس المرعب، وأنّهم سوف يتمكّنون من الانتصار على عجزهم، وأنّه قريبًا ستنفكّ القيود المضروبة حولهم نتيجة الحصار الطويل الخانق لهم، وسيعودون لحياتهم الطبيعية، ولكن كيف؟ وأين؟ ومتى؟

إجابات هذه الأسئلة ستظلّ عالقةً إلى حين ولكنّنا سنعرفها حتمًا في يومٍ ما.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار