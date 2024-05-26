ابو عبيدة: أسر وقتل جنود في عملية مركبة في جباليا

وطن: اعلن الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة عن عملية أسر لجنود إسرائيليين في عملية مركبة نفذها مقاتلو الكتائب في أحد الأنفاق في مخيم جباليا.

وأشار إلى أن مقاتلي القسام استدرجوا قوة إسرائيلية في نفق داخل مخيم جباليا، وتمكنوا من الاشتباك مع القوة من مسافة صفر ومهاجمة قوة الإسناد وأصابوها بشكل مباشر، وانسحب المجاهدون من النفق بعد أن أوقعوا كل أفراد القوة بين قتيل وجريح وأسير.

واكد ان حكومة الاحتلال تنتقل من فشل إلى فشل، وتستمر في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير.

واشار ان المقاومون مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال، لافتا الى ان آخر فصول الفشل ما قامت به قوات الاحتلال في جباليا ورفح.

واوضح ان ما يقوم به الاحتلال من النبش بحثا عن رفات أسراها هو لأجل مكائد نتنياهو الشخصية، وانه يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي.

واكد ان مقاتلو المقاومة نفذوا عشرات العمليات ضد قواته الاحتلال على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون.