نـداء فـلـسـطـيـن: نرحب بقرارات العدل الدولية ونؤكد على توحيد الجهود لتطبيقها ووقف العدوان بصورة كاملة وشاملة

وطن: رحب نداء فلسطين بقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة أمس الجمعة، وأبرزها إلزام دولة الاحتلال الاسرائيلي بوقف هجومها الحربي على محافظة رفح أو أي عمليات عسكرية على الفور، ويؤكد النداء على وجوب تضافر الجهود الدولية لإلزام الاحتلال بتنفيذ تلك القرارات، والعمل سريعا لوقف الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال نداء فلسطين في بيان وصل لوطن، إن قرار محكمة العدل الدولية يعتبر دلالة قانونية جديدة للتأكيد إثبات تورط دولة الاحتلال الإسرائيلي بإرتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهو ما يستدعي من جميع الدول تحمل مسؤولياتها لوقف كافة أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري للاحتلال، من جهة، والتصدي بجدية للسياسة الأمريكية التي تسعى لإفشال قرارات محكمة العدل الدولية وغيرها من المحافل الدولية، والحيلولة دون تجريم "اسرائيل" وتقصي حقائق جرائمها وملاحقة مجرمي الحرب فيها وفرض العقوبات عليها، من جهة أخرى.

وجاء في البيان "إن نداء فلسطين، وأمام استمرار الحرب الدموية التي تشنها دولة الاحتلال الفاشية على شعبنا، وكل التطورات السياسية والقانونية المتعلقة في هذا الشأن، يؤكد مجدداَ على ضرورة توحد الكل الفلسطيني في مجابهة هذا العدوان على شعبنا ووقفه بصورة كاملة وشاملة، والاتفاق على الطريقة الفعالة للتعامل مع تلك التطورات والاستفادة منها لصالح حماية شعبنا وحقوقه كافة".