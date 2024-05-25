طوفان الأقصى باليوم الـ233.. حرب الابادة مستمرة والاحتلال يزعم العودة للمفاوضات ومصدر قيادي في المقاومة ينفي ذلك

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 233 على التوالي، حربها التدميرية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي وجوي مكثف على الأحياء والمربعات السكنية المأهولة بالمدنيين.

وارتكب جسش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح عددًا من المجازر بحق المدنيين في مدن قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الشهداء.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 35903 شهداء و80420 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مصادر، قولها إنّ "المفاوضات ستتجدّد الأسبوع المقبل، على أساس مقترحات الوساطة".

وأضافت المصادر أنّه "يجب التحلي بالواقعية وعدم الوصول إلى حالة من الجمود، لأنّ الوقت بالنسبة إلى الأسرى بدأ ينفد".

فيما نفى مصدر في المقاومة، ما أعلنه الاحتلال الإسرائيلي بشأن العودة إلى المفاوضات، يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد مصدر في قيادة المقاومة "أنّ الاحتلال الإسرائيلي يحاول العودة إلى المفاوضات، لكن حركة حماس تصرّ على ضرورة وقف أعمال القتل والمجازر اليومية التي يرتكبها ضدّ أهل قطاع غزة.

وشدّد على أنّ حماس "ترى أنّ إسرائيل غير جادة" بشأن التوصل إلى صفقة، بل "تناور من أجل التغطية على أعمالها الإجرامية".

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ233:

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