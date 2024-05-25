مقتل شاب برصاص عناصر من الأجهزة الأمنية في طولكرم

وطن: قتل شاب من مخيم نور شمس برصاص عناصر من الأجهزة الامنية في طولكرم مساء اليوم السبت.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت وفاة الشاب محمد أحمد الخطيب، متأثراً بجراحه البالغة عقب إطلاق عناصر الأجهزة الأمنية النار عليه .

واعلن محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة عن تشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات الحادث الذي أودى بحياة الشاب محمد الخطيب من مخيم نور شمس

وقال طقاطقة في تصريح صحفي بأنه سيتم اطلاع ذوي الشاب الخطيب وعموم المواطنين بما جرى، مقدماً التعازي لذويه وعائلته، داعيا لتمتين الوحدة الوطنية، والحفاظ على السلم الأهلي والنسيج الإجتماعي وبخاصة في هذا الظرف الصعب الذي يمر به شعبنا و قضيتنا الفلسطينية، مؤكدا على أن القانون سيأخذ مجراه حسب الأصول.