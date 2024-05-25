أسامة حمدان: لم نتلق أي إشعار من الوسطاء حول استئناف مفاوضات صفقة التبادل والحديث عن الاستعداد للهدوء المستمر لا يكفي

وطن: قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان إن الحركة لم تتلق أي إشعار عبر الوسطاء، يتحدث عن استئناف المفاوضات غير المباشرة مع دولة الاحتلال لإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وأكد حمدان في تصريحات أدلى بها لفضائية الجزيرة مساء السبت، على أن الحديث عن الاستعداد الإسرائيلي للهدوء المستمر لا يكفي.

مشدداً على أن المطلوب هو انسحاب إسرائيلي فوري من قطاع غزة ووقف أشكال العدوان كافة وإنهاء الحصار وتحقيق صفقة تبادل عادلة.

وأضاف:"هناك مقترح وافقنا عليه من قبل ورفضته إسرائيل، واليوم لا توجد ضمانات بقبولها مقترحات جديدة للذهاب للمفاوضات".

ولفت " إذا لم تكن هناك ضمانات جدية فهذا يعني منح إسرائيل مزيداً من الوقت للاستمرار في عدوانها على الشعب الفلسطيني".

ووفقاً لحمدان فإن الأولوية اليوم هو تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وأن يعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" استعداده لإلزام إسرائيل بذلك.

وكانت هيئة البث الرسمية ذكرت أن إسرائيل أعلنت عودتها لمفاوضات صفقة التبادل، وذلك في أعقاب اجتماع باريس الذي عقد أمس بين رئيس الموساد "ديفيد برنياع"، ومدير المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" "ويليام بيرنز"، ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني.